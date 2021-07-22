سلطة العقبة : انحسار الكتلة الحارة رفع الحركة السياحية

الوكيل الإخباري - أكّد نائب رئيس سلطة منطقة العقبة شرحبيل ماضي، أنّ انحسار الكتلة الهوائية الحارة رفع من الحركة السياحية على محافظة العقبة.

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وأضاف ماضي، "أنه خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك كانت السياحة نوعا ما ضعيفة، واشتدت الحركة السياحية أمس الأربعاء حتى وصلت عدد الحافلات القادمة ما يزيد عن 330 حافلة على متنها أكثر من 35 ألف زائر خلال العيد".



وقال، إنه من المتوقع ازدياد الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بسبب اعتماد اليوم الأول والثاني لدى الأردنيين على ذبح الأضاحي وزيارة الأقارب.



وأشار إلى أن الحركة السياحية والتجارية في المحافظة مقبولة لغاية اللحظة، منوها إلى أن نسبة الإشغال في المحافظة بلغت 70 بالمئة.