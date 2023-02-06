سلطة المياه: ضبط حفارتين في المفرق

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة المياه عن ضبط حفارتين مخالفتين في المفرق، وتم التحفظ عليهما لاستكمال التحقيق وتحويل الأمر للجهات القضائية.

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وقالت السلطة في بيان، اليوم الاثنين، إن احدى الحفارات كانت تستخدم في حفر بئر مخالف في منطقة وادي الزعتري/ الخالدية، والأخرى صادر بحقها ضبط سابق عن مخالفة حيث تم حجز الحفارة وعمل ضبط بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.





وثمنت سلطة المياه الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام وخاصة رئيس مركز أمن الخالدية وقوات الدرك وكافة مرتبات وضباط الأمن العام على الجهود المتواصلة.

كما أكدت استمرار حملتها لرصد وإزالة أي اعتداءات على المصادر المائية.