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الثلاثاء، 15-12-2020 07:59 م

سلطة المياه: محطة معالجة للمياه العادمة في الازرق بتكنولوجيا الواحة الاصطناعية

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الوكيل الاخباري - ترأس أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس أحمد عليمات، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة التوجيهية الأول الخاص بمشروع (اصرار) الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والذي تنفذه منظمة بوردا الألمانية والمعني بإنشاء محطة معالجة المياه العادمة بتكنولوجيا الواحة الاصطناعية في منطقة الأزرق.
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وقال عليمات في بيان للوزارة، ان الهدف من هذا المشروع هو حماية المياه السطحية والجوفية وتحسين البيئة في المنطقة بما يتوافق مع تعليمات الوزارة في اتخاذ اجراءات وتنفيذ مشاريع لحماية المياه الجوفية والتوسع بخدمات الصرف الصحي والمحافظة على البيئة.

واضاف، انه وبالتعاون مع مشروع (إصرار) سيتم انشاء هذه المحطة بهدف المحافظة على البيئة وحماية المياه الجوفية وتنفيذ خطط لإقامة مشاريع زراعية باستخدام المياه المعالجة وبما يعود على المجتمع المحلي بالفائدة وحسب مواصفة المياه العادمة، مشيرا الى أنه سيتم إقامة المحطة لتكون واحة اصطناعية فريدة من نوعها في المملكة وستكون عبارة عن محطة تنقية لمعالجة المياه العادمة.

واوضح ان المياه الناتجة عن نظام المعالجة سيستفاد منها في اقامة مشاريع تنموية تعود بالفائدة على أهل المنطقة، اضافة معالجة مشكلة الروائح التي يعاني منها سكان المناطق القريبة بسبب القاء المخلفات والمياه العادمة وتنميتها زراعيا وايجاد بيئة خضراء جاذبة للطيور وخاصة المهاجرة، وتخفيف كلف النقل بالصهاريج الى المناطق البعيدة، معربا عن تقديره للقائمين على المشروع والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية ومنظمة بوردا لدعمهم لهذا المشروع.

 




 

 


 

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