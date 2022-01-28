سلطة وادي الأردن تعيد جدولة الموازنة المائية للسدود

الوكيل الإخباري - قالت سلطة وادي الأردن، إن السدود في المملكة والبالغ سعتها التخزينية التصميمية 336 مليونا و419 ألف متر مكعب، تعتبر من المرافق المائية الحيوية، ومن أحد أهم المصادر المائية لتوفير المياه لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

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وأضافت السلطة أنه من أجل إدارة وتوزيع المياه لكافة الاستخدامات بكفاءة، فقد تم تعديل موازنة السدود المائية وذلك بإخراج سد الكرامة من حساب الموازنة المائية لعدم استخدام المياه المخزنة فيه منذ تشغيله عام 1996 والذي تبلغ سعته التخزينية 55 مليون متر مكعب.



وبينت في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه تم تعديل السعة التخزينية لكل من سد الملك طلال، وسد الوالة، وسد التنور، وسد الموجب بعد حسم حجم الطمي والرسوبيات منها، وإضافة مخزون إضافي لسد الوالة بعد أن تم تعليته لتصبح سعته التخزينية الكلية 25 مليون متر مكعب لتصبح السعة التخزينية الكلية للسدود الرئيسية في المملكة 280 مليونا و 760 الف متر مكعب.



وأضافت، أن هذه السدود التي مر على إنشائها سنوات طويلة تجاوز عمرها التشغيلي خمسون عاماً، هي المصدر الرئيسي لري المزروعات وتأمين احتياجات المزارعين من المياه في وادي الأردن، موضحة أن القدرة الاستيعابية لهذه السدود آخذة في التناقص نظراً لزيادة حجم الطمي والرسوبيات التي تراكمت عبر السنوات السابقة.



وأشارت السلطة إلى أنها بدأت بقياس حجم الطمي والرسوبيات في سدود المملكة، حيث تم الانتهاء من قياس حجم الرسوبيات، لكل من سد الملك طلال، وسد الوالة، وسد التنور، وسد الموجب، ويجري العمل حاليا على قياس رسوبيات باقي السدود.

يشار إلى أنه سيتم إعادة جدولة موازنة السدود المائية نهاية هذا الموسم المطري من خلال إضافة سدود أخرى من المتوقع الانتهاء من تشغيلها منتصف هذا العام، واستكمال حساب حجم الطمي والرسوبيات في باقي السدود.