المياه : المنخفض الجوي الاخير رفد السدود بنحو (6) ملايين م3

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن المنخفض الجوي الاخير رفد السدود الرئيسية بنحو (6) ملايين م3 ليرفع تخزينها الكلي الى نحو (93,5) مليون م3 مشكلا ما نسبته نحو (28%) من طاقتها التخزينية الكلية البالغة (336,4) مليون م3 ، موضحة ان الكمية الاكبر دخلت الى سد الملك طلال نحو (4) ملايين م3 .

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وحول معدلات الهطول بينت ان حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم الاثنين ارتفع الى (35,4%) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3.



وحول كميات الامطار الهاطلة والمسجلة لدى محطات وزارة المياه والري خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بينت ان العاصمة عمان سجلت معدلا (7,9) ملم ،البلقاء(8,2) ملم ، مأدبا(12,8) ملم ،الزرقاء(1,8) ملم، جرش(5,1) ملم ، المفرق(2,7) ملم ، اربد (1,3) ملم ، عجلون(7) ملم ، الكرك(9,5) ملم ،الطفيلة (6,8) ملم ، معان( 4,6) ملم ،العقبة(2,1) ملم .



وأكدت الوزارة مناشدتها للجميع ضرورة الاستفادة من كافة الهطولات المطرية وعدم القاء المخلفات في مجاري الاودية والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي ، والتأكد من حماية عدادات المياه ومرافق المياه المنزلية من الانجماد المرافق للحالة الجوية السائدة .



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