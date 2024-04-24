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الأربعاء، 24-04-2024 11:43 ص

سلطنة عُمان توقف الابتعاث للجامعات الأردنية الخاصة مؤقتاً

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الوكيل الإخباري-  أعلنت سلطنة عُمان اليوم الأربعاء إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة العمانيين مؤقتًا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة الأردنية وجامعة العلوم الاسلامية العالمية لمرحلة البكالوريوس فقط، بدءًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024.

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ووفقا لوزارة التعليم العالي في سلطنة عُمان  "إن القرار جاء بسبب تكدس الطلبة العُمانيين بالجامعات استنادا إلى لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها ولحين قيام وفد مختص من الوزارة بزيارة مؤسسات التعليم العالي الأردنية ورفع تقرير مفصل عن الزيارة للجنة".


وأكدت الوزارة الموافقة على طلبات مواصلة دراسة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الأردن للطلبة العمانيين الحاصلين فقط على قبول للدراسة بناءً على مؤهل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله دون معادلة أي مواد من مؤهل سابق، وللالتحاق بالدراسة لكامل مدة البرنامج، وذلك في التخصصات المسموح بها من الوزارة العمانية في ما عدا التخصصات الموقوفة.


كما قررت عدم الموافقة على زيادة عدد الساعات المعادلة للطلبة العمانيين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية والحاصلين على موافقة الوزارة العمانية سابقًا، وعليهم الالتزام بالموافقة الصادرة لهم، بناءً على القبول الصادر لهم قبل الالتحاق بالدراسة.


 




 

 


 

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