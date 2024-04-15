الأردن يعزي بضحايا السيول والأمطار في سلطنة عُمان

الوكيل الإخباري

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- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة بضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت ولاية المضيبي، يوم أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات وفقدان آخرين.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف المملكة مع سلطنة عُمان الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.وأكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا أو المفقودين.