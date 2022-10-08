سماء الأردن والوطن العربي على موعد مع مشاهد شهب التنين

الوكيل الإخباري - قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن سماء الوطن العربي ومن بينها الأردن، تشهد على مدار اليوم السبت، ذروة تساقط شهب التنين أو التنينيات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

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وبين زاهرة أنها ظاهرة تحدث عندما تمر الأرض خلال مسار المذنب " جياكوبوني زينر" أثناء دورانها حول الشمس ، فالحطام من هذا المذنب المتناثر على طول مداره يصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض ليحترق في صورة شهب التنينيات وليس لذلك أي تأثير .



وقال انه تنشط شهب " التنينيات" سنوياً لفترة قصيرة من 6 إلى 10 تشرين اول.



واكد زاهرة أن أفضل وقت لمراقبة هذه الشهب سيكون مباشرة بعد بداية الليل من موقع مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدن. ( الاهرام )

