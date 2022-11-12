السبت 12-11-2022
الوكيل الاخباري

الهواري: خطة لتطوير مستشفى الأمير فيصل وتعزيزه بالكوادر

أردوغان: روسيا ليست دولة عادية إنها قوية

الغذاء والدواء: ضبط أحد غشاشي زيت الزيتون

نقابة الأجهزة الكهربائية: الشركات بدأت عروضها في الجمعة البيضاء

من جديد.. بايدن يتلعثم خلال خطاب له في شرم الشيخ - فيديو

هكذا أصبحت أسعار الذهب في الأردن بعد التسعيرة الثانية

ارتفاع الأسعار يضعف إقبال الأردنيين على رحلات العمرة

سماء الاردن على موعد مع ظاهرة فلكية الخميس والجمعة المقبلين

ديما الضمور تحصل على جائزة المرأة التنفيذية في الأمن السيبراني

الصين تُرسل تقريراً حول مساهماتها في قضايا المناخ للأمم المتحدة

السبت، 12-11-2022 12:24 م

سماء الاردن على موعد مع ظاهرة فلكية الخميس والجمعة المقبلين

1668244682005


الوكيل الاخباري- تشهد سماء الأردن يومي الخميس والجمعة المقبلين، زخات من شهب الاسديات.

اضافة اعلان


وقالت الأستاذة المساعدة في قسم الفيزياء بالجامعة الأردنية الدكتورة آلاء العزام في تصريح صحفي اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يشاهد الناس 10 شهب في كل ساعة خلال ذروة هذه الزخات يومي 17 و18 الشهر الحالي.


وأشارت إلى أن هذه الشهب سُميت بـ (شهب الاسديات) لأنها تظهر وكأنها صادرة من منطقة برج الأسد في السماء.


وأضافت العزام، وهي أيضا مدير عام مؤسسة استروجو لعلوم الفضاء والفلك، أن هذه الظاهرة تحدث كل عام عندما يعبر كوكب الأرض من خلال البقايا التي تركها المذنب "تمبل تاتل"، الذي يدور حول الشمس دورة واحدة كل 33 عاما.


وأكدت أن الناس لا يحتاجون إلى استخدام معدات ولا يحتاجون إلى امتلاك مهارات خاصة أثناء رصد هذه الشهب، مبينة أن كل ما يحتاجونه هو سماء خالية من الغيوم ومنطقة خالية من التلوث الضوئي والكثير من الصبر، إذ من الممكن مشاهدة هذه الشهب بالعين المجردة.


يذكر أن السماء هذا العام شهدت العديد من زخات الشهب، اشهرها زخات البرشاويات والاسديات والجوزائيات، وذلك لكثرة عدد الشهب التي يمكن مشاهدتها في الساعة الواحدة خلال فترة الذروة، مثلا في وقت ذروة زخات الجوزائيات من الممكن مشاهدة 100 شهاب في الساعة الواحدة، وهي من أكثر زخات الشهب كثافة، حيث تحدث ذروة هذه الزخات كل عام في منتصف شهر كانون الأول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-11-12 at 1.23.13 PM

الهواري: خطة لتطوير مستشفى الأمير فيصل وتعزيزه بالكوادر

177021Image1-1180x677_d

الغذاء والدواء: ضبط أحد غشاشي زيت الزيتون

أفضل عروض الجمعة البيضاء

نقابة الأجهزة الكهربائية: الشركات بدأت عروضها في الجمعة البيضاء

image (92)

ارتفاع الأسعار يضعف إقبال الأردنيين على رحلات العمرة

636f61260453f

ديما الضمور تحصل على جائزة المرأة التنفيذية في الأمن السيبراني

thumbs_b_c_8e226892aae48a9e78c73f69d1662d1c

بعد قرار فرض 8 دولار على الحسابات الموثوقة .. مصادر للوكيل: اتصالات واجتماع مع تويتر بشأن الحسابات الحكومية

أخبار متعلقة
5faa79f442360410341af222

شهب الأسديات تُزين سماء المملكة في هذه الايام

main_image634bd0a9d8867

وظائف في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - تفاصيل

333-7

وظيفة شاغرة في صندوق المعونة الوطنية

1560682045080

مطلوب مدير مالي لدى صندوق المعونة الوطنية

b6b76ced-وزارة-التعليم-العالي

وظيفة شاغرة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - تفاصيل

21c1c119185f33b391b7de323385a464

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية هيئة الطاقة الذرية - اسماء