شهب الأسديات تُزين سماء المملكة في هذه الايام

الوكيل الإخباري - من المتوقع أن تشهد سماء الأردن ظاهرة فلكية تسمى زخات شهب الأسديات للأيام من 6 إلى 30 تشرين الثاني.



وأوضح رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي أن ذروة هذه الشهب سوف تكون يوم 18 من تشرين الثاني الحالي.

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وقال السكجي إنه سيكون بالإمكان مشاهدة هذه الظاهرة في معظم مناطق الأردن، إذا كان الجو صافيا، بحيث سوف تظهر فوق الأفق في كوكبة الأسد، وتزيد كثافة الشهب كلما ارتفعت نقطة الاشعاع في السماء.

وأكد أنه تبدأ هذه الزخات بعد الساعة 11:54 مساء من كل ليلة حتى طلوع الفجر، بحيث تزاد كمية الزخات قبيل الفجر، وفي حالة الظروف الفلكية المعيارية (صفاء الجو، والغيوم، والغبار...) فقد يصل معدل هذه الزخات إلى 15 شهابا في الساعة، خاصة في أوقات تولد القمر أو الاقتران المركزي.

