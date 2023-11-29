شاهد.. الأمن يكشف كيف يتم اختراق حساب الواتساب

الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام مقطع فيديو حول كيفية اختراق حساب الواتساب.

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وقالت المديرية إن المخترق يتمكن من اختراق الواتساب من خلال إعلانات وهمية أو انتحال شخصية حيث يطلب من الضحية رمز التأكيد الوارد عن طريق رسالة نصية ويتم بعدها الاختراق ليتمكن بعدها من السيطرة على حساب الشخص المستهدف والوصول إلى المجموعات الخاصة به أو الأفراد الذين يتواصل معهم ويطلب منهم مساعدة مالية مباشرة أو بطاقتهم الائتمانية للشراء عبر الإنترنت.

ودعت المواطنين إلى عدم مشاركة رموز التحقق مع أي جهة الا بعد الاتصال المباشر، وعدم مشاركة أي روابط من أرقام مجهولة

بالإضافة إلى تفعيل بتفعيل المصادقة الثنائية وعدم مشاركة صورة ومعلومات البطاقة الائتمانية.



