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شاهد : فريق الانقاذ الدولي الأردني : لا وقت للراحة - صور

السبت، 16-09-2023 01:23 م

شاهد : فريق الانقاذ الدولي الأردني : لا وقت للراحة - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مديرية الامن العام ، ان فريق الانقاذ الدولي الأردني بدأ منذ لحظة الوصول عمليات مساعدة الأشقاء الليبين في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات في مدينة درنة.

ونشرت المديرية مجموعة من الصور لعمليات البحث والإنقاذ ، وعلقت عليها : لا وقت للراحة أو الانتظار ...صور توثق بدء عمل فريق الانقاذ الدولي الاردني، منذ لحظة الوصول وصباح اليوم، لمساعدة الأشقاء الليبين في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات في مدينة درنة ".

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