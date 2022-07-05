شاهد فيديو لحظة وقوع حادث السير المروع في جرش



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة وقوع الحادث المروع في جرش اليوم .



ووقع مساء اليوم حادث تصادم بين ٣ مركبات في مدينة جرش ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .



وقال المصدر انه نتج عن الحادث ٣ وفيات و٣ إصابات، حيث تم إسعاف الإصابات إلى مستشفى جرش الحكومي، ونقل الوفيات للطب الشرعي.

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