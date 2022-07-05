شاهد فيديو لحظة وقوع حادث السير المروع في جرش

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة وقوع الحادث المروع في جرش اليوم .
ووقع مساء اليوم حادث تصادم بين ٣ مركبات في مدينة جرش ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .
وقال المصدر انه نتج عن الحادث ٣ وفيات و٣ إصابات، حيث تم إسعاف الإصابات إلى مستشفى جرش الحكومي، ونقل الوفيات للطب الشرعي.
3 وفيات بحادث سير مروع في جرش pic.twitter.com/m9HSMrwYwZ— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 5, 2022
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