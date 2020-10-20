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الثلاثاء، 20-10-2020 02:48 م

شاهد .. فيديو مؤثر لصالح ووالده بالمستشفى

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الوكيل الإخباري - مجدي الباطية -  نشرت مديرية الامن العام فيديو للفتى صالح ضحية جريمة الزرقاء ، خلال زيارة والده اليوم بالمستشفى ، ويظهر الفتى بالفيديو يتضرع بالدعاء لجلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد .

وكان جلالة الملك اوعز بمتابعة الحالة الصحية للفتى صالح ، كما تابع جلالته بشكل شخصي عملية القاء القبض على المجرمين الذين اعتدوا عليه . 

وأوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لمدير مراكز الاصلاح والتاهيل - ونظرا للظروف الصحية والانسانية التي يمر بها الفتى صالح وعائلته- باتخاذ كافة الترتيبات لتمكين والده نزيل احد مراكز الاصلاح والتاهيل من زيارته داخل المستشفى اليوم ليلتقي بابنه ويطمئن على صحته .
 
وجاء في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، على الفور تم اتخاذ كافة الترتيبات ، وجرى نقل النزيل الى المستشفى حيث تمكن من زيارة ابنه والاطمئنان عليه، بعد الجلوس معه والتحدث إليه لفترة من الوقت داخل المستشفى .

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