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السبت، 13-11-2021 04:27 م

شباب اربد تنفذ حملة بيئية في غابات برقش

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الوكيل الاخباري- نظمت مديرية شباب محافظة إربد، اليوم السبت، حملة نظافة في عدد من المواقع التي يؤمها المتنزهون في غابات برقش السياحية.

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وشارك في الحملة مئة شاب وشابة من أعضاء خمسة مراكز شبابية بلواء الكورة، بالتعاون مع متصرفية لواء الكورة وكوادر وآليات النظافة في بلدية برقش.


وأكد نائب متصرف لواء الكورة ورئيس لجنة بلدية برقش حاكم العلاونة خلال رعايته الحملة، أهمية التشاركية بين مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية للمحافظة على جمالية غابات برقش وزيادة الجذب السياحي إليها، مبيناً استمرار البلدية بحملات النظافة في الغابات والمواقع العامة.


وقال مدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي، إن الحملة تأتي ضمن رؤية وزارة الشباب في تفعيل الدور الشبابي لخدمة المجتمعات المحلية في مختلف المجالات، مشيراً إلى دور الحملة في بث الرسائل التوعوية والتثقيفية بضرورة حماية البيئة وخاصة الغابات لما تعكسه من أهمية بيئية وجمالية وسياحية.

 

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