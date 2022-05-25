شباب العاصمة تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية شباب محافظة العاصمة والمراكز التابعة لها بمناسبة عيد الاستقلال، ونفذت أنشطة ثقافية واجتماعية واقتصادية، وجاهيا عبر الاتصال المرئي.

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ووفقا لبيان المديرية اليوم الأربعاء، نفذ مركز شابات لواء سحاب النموذجي احتفالاً بالعيد السادس والسبعين لاستقلال المملكة، بحضور مديرة شباب محافظة العاصمة سناء ابو عباس ومشاركة 40 شابة.



وأكدت ابو عباس أن الاردنيين يستذكرون معركة الاجيال السابقة في سبيل تحقيق حرية البلاد وحرية الشعب وتطوير البلاد والنهوض بها.



واشارت إلى أن عيد الاستقلال هو يوم تاريخي في مسيرة الأردن، وتاريخ اشراق شمس الحرية في سماء الأردن، مشيرة الى أن لعيد الاستقلال هذا العام اهمية خاصة لتزامنه مع احتفال الأردنيين بمئوية الدولة الاردنية.



كما انطلقت في مركز شباب القويسمة بطولة الاستقلال بمشاركة 6 فرق كروية في لواء، حيث اشتمل حفل افتتاح البطولة على اغان وأهازيج احتفالا بعيد الاستقلال، فيما نظم مركز شابات ماركا ورشة توعوية حول آفة المخدرات واثرها على المجتمع عبر تطبيق "زووم"، بمشاركة 30 شابة.

وتحدث الملازم وليد القرعان من الشرطة المجتمعية - مركز امن النصر، عن الاضرار التي تلحقها المخدرات بأنواعها بالجهاز العصبي والامراض الناتجة عن التعاطي واسباب انتشارها كرفقاء السوء، وضعف الوازع الديني، والتفكك الاسري وغيرها.



واستعرض الدور الذي تقوم به ادارة مكافحة المخدرات ومركز معالجة الادمان في اعادة تأهيل متعاطي المخدرات كفرد صالح في المجتمع.



وقالت رئيس المركز تهاني بني عيسى، ان هذه المحاضرة تأتي ضمن خطط ونشاطات المركز التوعوية التي تهدف الى تحصين الشباب من مختلف الظواهر الدخيلة على مجتمعنا.



ولفتت الى أن المركز سوف يعقد المزيد من المحاضرات والندوات التوعوية إضافة الى إقامة بعض النشاطات الميدانية ومنها المشاركة بحملات نظافة شاملة وسط مدينة عنجرة والمشاركة بأعمال تطوعية أخرى.