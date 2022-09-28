الأربعاء 28-09-2022
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الأربعاء، 28-09-2022 01:49 م

شباب العاصمة تنفذ انشطة متنوعة في مراكزها

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الوكيل الإخباري- واصلت مديرية شباب محافظة العاصمة والمراكز التابعة لها، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية، ضمن خططها السنوية لعام 2022.

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ووفقا لبيان وزارة الشباب اليوم الأربعاء، نفذ مركز شابات لواء ناعور النموذجي، ورشة تدريبية للعزف على العود، بحضور 25 مشاركة.


واشتملت الدورة التدريبية التي استمرت خمسة ايام، على شرح مفصل عن آلة العود واجزائها، اضافة الى كيفية كتابة ونطق السلم الموسيقى واساسيات النوتة الموسيقية تحت اشراف المدرب فتحي محمد.


من جهته، نفذ مركز شابات لواء سحاب وبالتعاون مع مدرسة العبدلية الاساسية، الورشة التدريبية حول تنسيق الزهور، بحضور 25 شابة.


وتحدثت المدربة آيات العبادي، خلال الورشة التدريبية التي استمرت ثلاثة ايام، عن أهمية إكساب وتعليم المشاركات المهارات التي تنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ايجابيا للعديد من الأسر، إذ أصبحت الكثير من الشابات وربات البيوت العمل من خلال مشاريع صغيرة تحقق لهن مردود مالي يساعدهن على التغلب على المشاكل الاقتصادية.


بدوره، نفذ مركز شابات لواء القويسمة ورشة تدريبية في "فن الريزن"، بحضور 25 مشاركة، ضمن الفئة العمرية من 18 – 24 عاما.


واشتملت الورشة التدريبية التي استمرت ثلاثة أيام، واشرفت عليها المدربة نهاية طافش، على تعريف المشاركات الفن، واهم الادوات المستخدمة والخطوات العملية في إنتاج الاكسسوارات والمجوهرات واللوحات الفنية التي تساعدهم على إنشاء مشاريع صغيرة تتسم بالإبداع والابتكار.

 




 

 


 

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