الأربعاء 07-09-2022
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الأربعاء، 07-09-2022 01:47 م

مراكز شباب العاصمة تنفذ أنشطة متنوعة

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الوكيل الاخباري- واصلت مديرية شباب محافظة العاصمة، والمراكز التابعة لها، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية، ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025.

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ووفقا لبيان وزارة الشباب،اليوم الأربعاء، نفذ مركز شابات ماركا بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، دورة تدريبية في صناعة الألعاب الإلكترونية، بحضور 30 مشاركة ضمن الفئة العمرية من 15 – 18 عاما.


وهدفت الدورة التدريبية إلى رفع مستوى الوعي بأهمية صناعة الألعاب الإلكترونية وتعليم المشاركين، أسس تصميمها و إنتاجها، وتوعية المجتمع كذلك بأهمية قطاع صناعة الألعاب، وإيجاد بيئة حاضنة لمشروعات الألعاب الإلكترونية في الأردن.


وتحدثت رئيسة المركز تهاني بني عيسى، عن أهمية الدورة التدريبية في فتح المجال أمام المشاركات لمعرفة كيفية عمل الألعاب الإلكترونية، وتطوير مهارات الابتكار والتصميم، وإيجاد فرص تشغيلية تسهم بزيادة دخل المشاركين.

 




 

 


 

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