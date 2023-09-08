شباب جامعيون: قانون السير الجديد مهم للحفاظ على الأرواح

الوكيل الاخباري - أكد شباب جامعيون أهمية التعديلات الجديدة على قانون السير لتنظيم الحالة المرورية في المملكة والحد من التجاوزات والأخطاء العديدة.

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وأشاروا إلى ضرورة الالتزام ببنود هذا القانون وتطبيقه، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية للشباب في الجامعات والمدارس وتكاتف الجهود على كافة المستويات لتنفيذ هذا القانون.



وقال الطالب الجامعي يسري زيتون، إن التعديلات الجديدة على قانون السير تشكل تحولاً مهماً لجهة معالجة أسباب حوادث السير ومنها، تجاوز السرعة، وعدم التقيد بأولويات المرور، وعدم التقيد بالإشارات المرورية، وظاهرة الاستعراض بالمركبات والقيادة المتهورة"التشحيط" واستخدام مكبرات الصوت.



بدورها، دعت الطالبة الجامعية آية الماضي إلى ضرورة إطلاق حملات توعوية وتثقيفية مرورية تستهدف كافة شرائح المجتمع من سائقي المركبات والمشاة ولا سيما طلبة الجامعات وطلبة المدارس وتكاتف جميع الجهود مع كوادر الإدارات المرورية لتطبيق الالتزام بهذا القانون.



من جهته، شدد الطالب الجامعي عبد الرحمن أبو حيط على ضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين وبخاصة من مكرري المخالفات المرورية التي تشكل خطرا على حياة المواطنين وممتلكاتهم .



وطالبت الطالبة حلا الخلايلة، بضرورة إعادة تعبيد الشوارع وتهيئتها وتوفير ممرات المشاة وبخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة أعداد جسور المشاة وخاصة أمام المدارس والجامعات والمؤسسات الخدمية وتركيب كاميرات المراقبة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.



يذكر، أن الأردن سجل 220 وفاة بسبب الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي، كما أن 98.8% من الحوادث المرورية كان سببها الإنسان بحسب آخر الإحصائيات الرسمية للحوادث.