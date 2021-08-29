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الأحد، 29-08-2021 11:54 ص

شرط دخول الطلبة إلى الجامعات

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الوكيل الاخباري- أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن على الطلبة المستجدين المبادرة بالحصول على المطعوم المضاد لفيروس كورونا للتسهيل عليهم الدخول والخروج الى الحرم الجامعي و خلاف ذلك سيطبق عليهم امر الدفاع 32.

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وبين أنه لن يسمح لاي عضو هيئة تدريس او اداري او طالب بالدخول الى الحرم الجامعي دون الحصول على جرعة اولى من المطعوم المضاد على الاقل، او احضار فحص بي سي ار يومي الاحد و الخميس من كل اسبوع ، واي شخص لا يقوم باحضار الفحص لن يسمح له بالدوام و ستخصم الايام من اجازته و حتى لو وصلت لمرحلة الخصم من الراتب و المكافآت، والطالب الذي لديه دوام وجاهي سيمنع من دخول الحرم الجامعي و ستحسب الغيابات من ضمن المدة الزمنية المسموح له بالتغيب فيها عن المحاضرات ، وبالتالي قد يصل لمرحلة الحرمان .

وأكد الخطيب أن الاعداد المقررة للقبول في الجامعات لم يقرها مجلس التعليم العالي حتى اللحظة مبينا انه سيكون هناك جلسة خاصة الاسبوع المقبل لإقرار هذه الاعداد .

وقال الخطيب ان 90% من اعضاء هيئة التدريس والاداريين حصلوا على مطعوم مضاد لكورونا سواء كانت جرعة اولى او ثانية ، و60% من الطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة تلقوا المطعوم المضاد لفيروس كورونا ، مؤكدا ضرورة المسارعة في اخذ المطاعيم باعتبارها الضمان الوحيد للعودة الوجاهية للدراسة في الحرم الجامعي.

و أكد الخطيب ان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وضعت خطة متكاملة للعودة الآمنة الى الحرم الجامعي ، تتضمن جميع البروتوكولات الصحية التي تحافظ على صحة وسلامة العاملين في الجامعات والطلبة .

 

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