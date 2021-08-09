الإثنين 09-08-2021
الوكيل الاخباري

قانونية الأعيان توافق على مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد

ضبط مطلوبين بحوزتهما مخدرات وأسلحة في البادية الشمالية -صور

مدير الصحة العسكرية في تونس يتوقع تراجعا كبيرا في عدد الإصابات بكورونا

الهند.. معدل الإصابات اليومية بكورونا لا يزال يتراوح بين 30 و40 ألفا يوميا

الصحة: نسبة الفحوصات الإيجابية لأمس تدق جرس الإنذار في المملكة

متعافو كورونا غير الملقحين فرصة إصابتهم تعادل ضعفي متلقي اللقاح

التربية : فحوصات كورونا عشوائية لطلبة المدارس

لا توجه بتأجيل قروض البنوك

شكوى من انتشار الكلاب الضالة في عمان

تعطل صهريج في منطقة عين غزال

عاجل

ضبط مطلوبين بحوزتهما مخدرات وأسلحة في البادية الشمالية -صور

الإثنين، 09-08-2021 01:11 م

متعافو كورونا غير الملقحين فرصة إصابتهم تعادل ضعفي متلقي اللقاح

820218112010470644987


الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الاثنين، إن احتمال تعرض الشخص الذي أصيب بالفيروس سابقًا ولم يتلقى المطعوم تعادل ضعفي عدد الأشخاص الذين تلقوا المطعوم.اضافة اعلان


وأضاف خلال اجتماع للجنة الصحة والبيئة النيابية، أن "المطعوم ليس إجباريًا، إنما وتطبيقًا لأمر الدفاع رقم 32 يطلب عند دخول أي شخص لتجمعات أن يثبت تلقيه المطعوم بجرعتيه، أو أن يقوم بعمل فحص "PCR".

وردًا على تساؤلات النواب حول توقيع المواطن على مسؤوليته الذي يرغب بتلقي جرعة مدعمة من فايزر، أوضح الهواري أن ذلك معمول به حتى عند رغبة المواطن بتلقي المطعوم العادي.

وأشار إلى أن 60% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة للفئة العمرية ما بين 20 و50 عامًا، و20 % دون سن العشرين عامًا.

وتابع أن 89% من أعضاء الهيئة التدريسية تلقوا المطعوم، مبينًا أنه تم تطعيم ما نسبته 67% من طلبة الجامعات، و92% من الإداريين، موضحًا أن ما تقوم به وزارة الصحة هو العودة الآمنة والاستدامة في ذلك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

ضبط مطلوبين بحوزتهما مخدرات وأسلحة في البادية الشمالية -صور

الأردن نهار

الصحة: نسبة الفحوصات الإيجابية لأمس تدق جرس الإنذار في المملكة

طلبة مع لوغو

التربية : فحوصات كورونا عشوائية لطلبة المدارس

6424631d-4924-4620-aadd-917dc35412a2

لا توجه بتأجيل قروض البنوك

8202189306626125554

تعطل صهريج في منطقة عين غزال

احوال

طرح عطاء إنشاء مبنى دائرة الاحوال المدنية وجوازات المفرق

أخبار متعلقة
الوكيل لقاح

الصحة تحدد مراكز التطعيم لمن تجاوز 30 عاما -أسماء

7202114161828392370300

الصحة : نتوقع زيادة في إصابات فيروس كورونا

كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

صحة

مراكز تطعيم من تجاوز الـ ٣٠ عاما - رابط

2202125122838387397639

عودة إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى الارتفاع

كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم