متعافو كورونا غير الملقحين فرصة إصابتهم تعادل ضعفي متلقي اللقاح

الوكيل الإخباري-

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قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الاثنين، إن احتمال تعرض الشخص الذي أصيب بالفيروس سابقًا ولم يتلقى المطعوم تعادل ضعفي عدد الأشخاص الذين تلقوا المطعوم.وأضاف خلال اجتماع للجنة الصحة والبيئة النيابية، أن "المطعوم ليس إجباريًا، إنما وتطبيقًا لأمر الدفاع رقم 32 يطلب عند دخول أي شخص لتجمعات أن يثبت تلقيه المطعوم بجرعتيه، أو أن يقوم بعمل فحص "PCR".وردًا على تساؤلات النواب حول توقيع المواطن على مسؤوليته الذي يرغب بتلقي جرعة مدعمة من فايزر، أوضح الهواري أن ذلك معمول به حتى عند رغبة المواطن بتلقي المطعوم العادي.وأشار إلى أن 60% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة للفئة العمرية ما بين 20 و50 عامًا، و20 % دون سن العشرين عامًا.وتابع أن 89% من أعضاء الهيئة التدريسية تلقوا المطعوم، مبينًا أنه تم تطعيم ما نسبته 67% من طلبة الجامعات، و92% من الإداريين، موضحًا أن ما تقوم به وزارة الصحة هو العودة الآمنة والاستدامة في ذلك.