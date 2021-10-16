السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 10:49 ص

شركات صناعية أردنية تشارك بمعرض الخليج الصناعي

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الوكيل الإخباري- تنظم جمعية المصدرين الاردنيين مشاركة 18 شركة صناعية محلية من قطاعات عدة في معرض الخليج الصناعي الذي يفتتح في دبي في السابع من شهر تشرين الثاني المقبل.

وقال المهندس أبو وشاح رئيس الجمعية، في بيان صحفي، اليوم السبت "إن معرض الخليج الصناعي متخصص للشركات التي تعمل في مجال التعبئة والتغليف والماكينات والكرتون والبلاستيك، إضافة الى الصناعات الغذائية والنكهات والتوابل".

واكد ان المعرض يشكل فرصة قوية للشركات الصناعية الاردنية لترويج منتجاتها أمام المشاركين، لاسيما انه يأتي بعد ظروف صعبة فرضتها جائحة فيروس كورونا على صناعة المعارض العالمية التي توقفت قسرا بفعل الوباء.

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وبين ابو وشاح ان الجمعية تسعى من خلال تنظيم المشاركة الاردنية بالمعرض الى تمكين الشركات الأردنية للاطلاع على أحدث تقنيات التصنيع، إضافة إلى تعريف المشاركين بالتطورات والجودة العالية التي وصلت لها المنتجات الوطنية.

 

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