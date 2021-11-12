شركة الاستقبال بالجناح الأردني في اكسبو تنشر بيانا توضيحيا

الوكيل الإخباري- أوضحت شركة "ڤي إم إل واي آند آر-عمّان" أن حادثة اليوم الوطني الأردني ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، هي خطأ فردي بحت؛ حيث أن المرشدَين الذين تواصلا مع ممثلي وسائل الإعلام على نحو غير متوقع، تم توظيفهما للعمل لمدة يومين فقط، لتولي مهمة توجيه الحاضرين في مرافق الجناح وتقديم واجبات الاستقبال والترحيب الأساسية فقط.

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وأضافت الشركة في بيان لها وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه أنه قد أعطي المرشدَين الذين تفاجآ بتوجيه الأسئلة لهما وتحت الضغط أمام الكاميرات، إجابات على هذه الأسئلة، الأمر الذي لم يندرج ضمن نطاق مسؤوليتيهما؛ إذ لم يكن من اختصاصهما إطلاقاً إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام، الأمر الذي ترتب عليه إنهاء خدماتهما فوراً.



وأكدت الشركة في بيانها بأن الجناح الأردني كان قد استقبل اليوم ما يزيد على ألفي زائر ممن استمتعوا بتجربة إيجابية، وسط توقعات بأن يواصل الجناح استقطاب المزيد من الزوار خلال الفترة المقبلة.