شركة الجسر العربي: حركة الملاحة للشركة لم تتوقف

الوكيل الإخباري - نفت شركة الجسر العربي وقف حركة الملاحة من العقبة وإلى ميناء نويبع في مصر، مؤكدة أن الأوضاع في ميناء العقبة آمنة وكذلك داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



وقالت الشركة في كتاب موجه إلى شركة القناة للتوكيلات الملاحية، اطلع "الوكيل الإخباري"، عليه إن الحركة لم تتوقف وتسير بشكلها الطبيعي.



وأضافت أنه سيتم الإعلان عن جدول الرحلات وفقا للطاقة الاستيعابية وأنه سيتم تنفيذ رحلة اليوم بين العقبة وميناء نويبع.



وأشارت شركة الجسر العربي إلى أنه ما يتعلق بحركة الشحن من جمهورية مصر العربية للشاحنات المصرية فإن القرار يعود للسلطات هناك.



وكان صدر كتاب من شركة القناة للتوكيلات الملاحية في مصر حول منع رحلات من نويبع إلى العقبة قبل أن يتم نفيه لاحقا من شركة الجسر العربي.



وتاليا الكتاب:

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