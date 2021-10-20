وزارة الأشغال تتابع الاستعدادات للتعامل مع الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء

الوكيل الإخباري - أطلع وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، الاربعاء، على استعدادات الوزارة ومديرياتها ومكاتبها للتعامل مع الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها.

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جاء ذلك خلال اجتماعاً عقده الكسبي مع المعنيين في الوزارة في غرفة الطوارئ الرئيسية جدد خلاله التأكيد على ضرورة الاستعداد الأمثل لمواجهة أي ظرف جوي خلال فصل الشتاء والاستمرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تنظيف المناهل وشبكات تصريف الأمطار، ومجاري الاودية وعبارات مياه الأمطار لضمان جاهزيتها لاستيعاب كميات الامطار المتدفقة، والتأكد من جاهزية المعدات والآليات وعمل اللازم لها إضافة إلى التأكد من وسائل الاتصال للتعامل مع فصل الشتاء القادم وجاهزية غرف العمليات في مناطق المملكة كافة، وغرفة العمليات الرئيسية بالمركز، وتزويد الوزارة بأي عائق يواجه سير العمل ليتم فورا العمل على حله.



وقال الكسبي، إنه تم اعتماد خطة طوارئ خاصة لكل محافظة وتم اعتماد خطة طوارئ مشتركة في الظروف الجوية الصعبة التي تتطلب ذلك، مبيناً أن خطة الطوارئ تتركز على فتح الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة الثلوج والرمال والاتربة عن أسطح الطرق، ومعالجة الانهيارات والانزلاقات للحد من آثار السيول والفيضانات بشكل فوري بما يساهم في ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أنه تم أيضا تعميم خطة الطوارئ الخاصة بالوزارة على المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات ووزارة الداخلية ومديرية الامن العام، وذلك لغايات معرفة الإجراءات الخاصة بالوزارة وفرقها وإجراءاتها.



وشدد، على ضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وشركاء الوزارة في دائرة الأرصاد الجوية والقوات المسلحة - الجيش العربي والامن العام، ووزارة الإدارة المحلية وامانة عمان الكبرى ونقابة المقاولين وكافة الجهات ذات العلاقة لضمان ديمومة تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة أي ملاحظة او شكوى ترد إلى بشكل فوري، وذلك وفق النهج الحكومي المتبع القائم على التشاركية بين مؤسسات الدولة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وديمومتها.



وأشار الكسبي، إلى أن توكيل مدراء المديريات والمكاتب واعطائهم الصلاحية لاستئجار الاليات متى ما استدعت لها الحاجة من دون الرجوع إلى الوزارة وحسب تقيمهم يأتي لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء.



وأستمع الكسبي من المعنيين إلى إيجاز مفصل حول الإجراءات التي اتخذتها المديريات والمكاتب التابعة للوزارة والتي تضمنت تفقد شبكات تصريف المياه وتنظيف المناهل واجراء الأعمال اللازمة سواء اعمال إعادة التأهيل او الصيانة حسب ما تقتضيه الحاجة حيث بينوا أن عدد الآليات التابعة للوزارة حوالي 488 آلية موزعة على مختلف مديريات المملكة وتم إجراء الصيانة اللازمة لها وتفقد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية في فصل الشتاء، وسيتم تدعيم الآليات في المكاتب والمديريات بحوالي 200 الية مستأجرة من القطاع الخاص.

يشار إلى أنه تم أيضا العام الحالي بناء على إيعاز من الكسبي رفع عدد فرق الطوارئ المدربة في الوزارة والمديريات والمكاتب إلى 98 فريقا للتعامل مع الظروف الجوية كافة والتي تجري وبشكل احترازي جولات تفقدية دورية خلال الأحوال الجوية وقبل التوقعات الواردة لإجراء اللازم وبشكل فوري لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.



يذكر أيضا أن الوزارة تستقبل الملاحظات والشكاوى من خلال تطبيق نظام بلاغات طوارئ وزارة الأشغال العامة والإسكان او من خلال ارقام غرف الطوارئ والمعلن عنها على منصات الوزارة والتي تعمل على مدار 24 ساعة على الأرقام التالية:



ضابط ارتباط غرفة العمليات (واتساب): 078037723



طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111

غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك 0780377231



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش 0780377187

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبا 0780377366

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان 078377338

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق 0780377389



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء 0780377413

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة 0780377160

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون 0780377324



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء 0780377125

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة 0780377351

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربد 0780377273



غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا 0780377388

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة 0780377291

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء 0780377154

