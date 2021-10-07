الخميس 07-10-2021
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الخميس، 07-10-2021 06:13 م

لجنة الاوبئة : هناك عوامل أكثر خطورة في الشتاء يجب الحذر منها

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن آثار التجمعات الكبرى التي حدثت خلال الفترة الأخيرة كمهرجان جرش، ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي سيكون أكثر وضوحا.

واضاف حجاوي أن هناك عوامل أكثر خطورة في فصل الشتاء يجب الحذر منها، وهي تزامن الامراض التنفسية مع وباء الكورونا، مشيرا إلى أن اللجنة تتعامل مع الوضع الوبائي بشكل أسبوعي . 

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