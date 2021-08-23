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الإثنين، 23-08-2021 04:43 م

شركس : الاردن قضى على مرض الجدري

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الوكيل الاخباري - أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس القضاء على مرض الجدري “Smallpox” واستئصاله من الأردن.

وشدد شركس في منشور عبر “فيسبوك” الأربعاء، على ضرورة التمييز بين مرضي الجدري وجدري الماء “chickenpox”، مؤكدا اندثار الجدري بسبب المطاعيم “وهو ما ذكرته في كلامي عن الأسبوع العالمي للتطعيم كإحدى الإنجازات الكبرى للمطاعيم”.

وبين أن مرض جدري الماء لا يزال موجودا، مشيرا إلى أنه يصيب معظم الأطفال حاليا خاصة في طفولتهم المبكرة.

ولفت إلى سعي الوزارة لإدخال مطعوم لمرض جدري الماء ضمن البرنامج الوطني للتطعيم.  

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