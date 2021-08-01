شركس يوضح حول الموجة الثالثة من كورونا بالاردن

الوكيل الاخباري -

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أعرب مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، عن تفاؤله الحذر بالوضع الوبائي في الأردن، ونسبة الاقبال على تلقي مطعوم كورونا، مشيرا في ذات السياق إلى أن التعويل اليوم على مواجهة فيروس كورونا قائم على ما ترصده الوزارة من حالة عدم التزام باجراءات ووسائل السلامة والوقاية العامة.ولفت شركس إلى مؤشر مريح نسبيا في الموجة الثالثة، قائلا إننا لم نشهد حتى اليوم ارتفاعا متسارعا وتضاعفا في أعداد الاصابات لا يوميا ولا كلّ ثلاثة أيام، كما أن هناك تذبذبا في معدل الانتشار، وتذبذبا في نسبة الادخالات الى المستشفيات، مبيّنا أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات يصل إلى نحو (600) مصاب.وأكد أن عمليات التطعيم بدأت تعطي ثمارها من خلال انخفاض خطورة اصابة بعض المصابين.