تنويه لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الاحد الموافق 8/8/2021 للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.



وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة من مطعوم فايزر / بيونتك إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين ، والتوجه إلى :

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- مركز تطعيم قرية اورانج الرقمية – دوار الداخلية – من داخل السيارة / العاصمة

- مدينة الحسن الرياضية / اربد

- مستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري / العقبة