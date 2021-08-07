السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

كورونا.. باكستان تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ شهرين

نصر الله : أي غارة إسرائيلية على لبنان سيتم الرد عليها حتما

كندا تسمح بدخول المطعمين بدون حجر

السعودية ترفع أعداد معتمري الداخل

سندات وأذونات الخزينة ترتفع 45%

نشاطات ومعسكرات في المراكز الشبابية

فرق اطفاء بريطانية لمكافحة حرائق اليونان

ضريبة المنفى رواية جديدة للكاتبة عياد

المنتدى الديموقراطي والاقتصادي ينظم ندوة حول الإصلاح السياسي

المغرب يبدأ إجراءات قانونية بالمحاكم الإسبانية بخصوص بيغاسوس

السبت، 07-08-2021 09:52 م

تنويه لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

7202130222143717962884


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الاحد الموافق 8/8/2021 للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.

وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة من مطعوم فايزر / بيونتك إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين ، والتوجه إلى :

اضافة اعلان


- مركز تطعيم قرية اورانج الرقمية – دوار الداخلية – من داخل السيارة / العاصمة
- مدينة الحسن الرياضية / اربد 
- مستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري / العقبة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202127231127385123066

نشاطات ومعسكرات في المراكز الشبابية

w

ضريبة المنفى رواية جديدة للكاتبة عياد

w

المنتدى الديموقراطي والاقتصادي ينظم ندوة حول الإصلاح السياسي

w

جرش: حوارية حول مشروع قانون البلديات واللامركزية

5ab863af6321a4cf2678804cc2c870b1

وزير الاقتصاد الرقمي: عدد مستخدمي تطبيق سند تجاوز 90 ألف مستخدم

وزارة الصحة

وزارة الصحة تدعو المتخلفين عن تلقي الجرعة الأولى إلى تلقيها خلال 10 ايام

أخبار متعلقة
وزارة الصحة

وزارة الصحة تدعو المتخلفين عن تلقي الجرعة الأولى إلى تلقيها خلال 10 ايام

الصحة

مراكز تطعيم كورونا لمن هم فوق 18 عاما بدون موعد الجمعة - اسماء

7202110172354742572892

وزارة الصحة تعلن عن جرعة معززة لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني

260099

امتحان الشامل ينطلق في 7 آب

فايزر

750 شخصا تلقوا جرعة معززة من لقاح فايزر اليوم

620212520151924778613

وزارة الصحة تعلن عن جرعة معززة من فايزر لمتلقي سينوفارم الراغبين بالسفر