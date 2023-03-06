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الإثنين، 06-03-2023 11:50 ص

شكاوى من ارتفاع أسعار أصناف من الألبان 25 قرشاً.. والصناعة والتجارة: عرض وطلب

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شكا مواطنون من ارتفاع أسعار بعض أصناف الألبان في الأسواق المحلية بين 15 قرش – الى 25 قرشاً .

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وقالوا لـ" الوكيل الإخباري" إن عبوة اللبن التي تزن 800 جرام والتي كان سعرها  دينار واحد بات سعرها الآن 1.25 دينار، منوهين أن هذا الارتفاع من بداية الاسبوع الحالي. 


وأشاروا أن بعض أنواع اللبنة ارتفعت، حيث زاد سعر الكيلو قرابة 30 قرشاً. 


من جهته قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي، إنه تم رصد ارتفاع الألبان من انتاج شركتين كبيرتين الفترة الماضية.


وأضاف البرماوي لـ " الوكيل الإخباري" أن أسعار الألبان غير محددة وتخضع لمعادلة العرض والطلب، منوهاً أنه يوجد في الأردن 11 شركة منتجة الى جانب المعامل الأخرى.


وأشار أن الوزارة تتدخل في حال تبين وجود مخالفات تتعلق بقانون التنافسية و وجود ارتفاع كبير غير مبرر على المنتجات.

 




 

 


 

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