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الخميس، 09-02-2023 12:42 م

الشمالي: طرح عطاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق العام الحالي

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، أن العام الحالي سيشهد طرح عطاء المطور لتنفيذ المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق.

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وقال الشمالي خلال حفل أقيم بالعاصمة بغداد على هامش منتدى الأعمال الأردني العراقي الذي نظمته عرفتا تجارة وصناعة الأردن وجمعية رجال الأعمال الأردنيين بالشراكة مع مجلس الأعمال العراقي في عمان، إن طرح العطاء سيكون متاحا أمام الشركات الأردنية والعراقية والمجتمع الدولي لتنفيذ المدينة التي تقام على حدود البلدين.


وأشار إلى أن السوق العراقية تحتل المرتبة الثانية من بين الأسواق التي تصلها الصادرات الأردنية، مبينا أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 62 بالمئة خلال 10 أشهر من العام الماضي.


كما أكد أن الحكومة الأردنية حريصة على تقديم كافة التسهيلات لتمكين أصحاب الأعمال والمستثمرين العراقيين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة بالاقتصاد الأردني.


ولفت إلى وجود الكثير من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين التي يوفرها الاقتصاد الوطني وبخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والتعليم المهني والسياحة.


وأوضح الشمالي خلال الحفل الذي حضره وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال نجم، أن وجود وفد اقتصادي أردني في بغداد يمثل رسالة قوية بأن مجتمع الأعمال يؤمن بأهمية العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والعراق.


وأعرب عن أمله في أن تسهم زيارة وفد القطاع الخاص واجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة في دعم وتطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية ووضع إطار عام للقطاع الخاص لقيادة مسيرة الاقتصاد.


 




 

 


 

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