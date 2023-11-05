شكاوى من انتهاء صلاحية بطاقات التأمين الصحي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري

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- شكا منتفعون من التأمين الصحي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي من عدم صدور قرارات بتجديد بطاقات التأمين وذلك بعد انتهاء العمل بها في 2023/11/1.وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية للحصول على العلاج أو إجراء العمليات أو حتى صرف الأدوية بيد أنهم لم يستفيدوا في ظل عدم صدور قرار جديد من وزير الصحة بشأن البطاقات.وأضافوا أن التأمين الصحي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي هو التأمين الوحيد لديهم وكان صدر قرار حكومي العام الماضي بالتجديد التلقائي للبطاقات حتى مطلع الشهر الحالي.وحتى الآن لم تصدر أي قرارات جديدة من مجلس الوزراء أو وزارة الصحة بشأن تجديد بطاقات التأمين الصحي.وكان قرر مجلس الوزراء تجديد بطاقات التأمين الصحي حتى 31 تشرين أول من عام 2022، إلا أن إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة خاطبت رئاسة الوزراء وتم اعتماد تجديدها حتى 1 تشرين الثاني من عام 2023.