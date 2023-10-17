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الثلاثاء، 17-10-2023 01:20 م

شواغر في جامعة البلقاء التطبيقية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن توفر شواغر في مرحلة البكالوريوس ومرحلة الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم المتوسط) في العديد من التخصصات، علما بأن القبول المباشر في التخصصات سيكون ضمن الحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية الصادرة عن وحدة تنسيق القبول الموحد للعام الحالي .

ودعت الجامعة في بيان لها اليوم جميع الطلبة الراغبين بالقبول الدخول لموقع الجامعة الإلكتروني/ بوابة القبولات .

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