صادرات صناعة عمان تنمو بنسبة 48% خلال 11 شهرا

الوكيل الإخباري - نمت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 48 بالمئة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وبينت معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن صادرات صناعة عمان زادت خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي إلى 6.918 مليار دينار، مقارنة مع 4.671 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



وسجلت صادرات كل القطاعات الصناعية والبالغة عشرة، نموا خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي وبنسبة تراوحت بين 100 بالمئة للصناعات التعدينية و3 بالمئة لقطاعي الصناعات الإنشائية والجلدية والمحيكات كلا على حده.



واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي 2022، مسجلة ما قيمته 3.663 مليار دينار.



وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند بالأشهر 11 الماضية من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 69 بالمئة لتصل إلى 1.416 مليار دينار، مقابل 838 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، جعلتها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.



بالمقابل سجلت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية لنفس الفترة، انخفاضا بنسبة 5 بالمئة، متراجعة لنحو 903 ملايين دينار مقابل 947 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.



وزادت صادرات صناعة عمان إلى السعودية خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي، بنسبة 32 بالمئة، حيث سجلت نحو 690 مليون دينار، مقابل 524 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.



وارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان إلى العراق بالأشهر 11 الماضية من العام الحالي 2022 لنحو 654 مليون دينار، مقابل 494 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 32 بالمئة.



وسجلت صادرات الغرفة إلى سوريا، خلال نفس الفترة، زيادة نسبتها 37 بالمئة، لتصل إلى نحو 117 مليون دينار، مقارنة مع 85 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.



وارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان كذلك إلى الشقيقة فلسطين خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي بنسبة 23 بالمئة، لتبلغ 154 مليون دينار، مقارنة مع 124 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 2.477 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 1.388 مليار دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 834 مليون دينار.



وبلغت قيمة صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 644 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 556 مليون دينار والجلدية والمحيكات 427 مليون دينار، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 258 مليون دينار.



وتوزعت باقي صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي، على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة نحو 235 مليون دينار، والإنشائية 80 مليون دينار والصناعات الخشبية والأثاث 19 مليون دينار.



وتضم غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962، في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لما يقارب 5 مليارات دينار.