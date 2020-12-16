صالات الافراح تصرخ وتستنجد الحكومة بايجاد حل

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني -

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يكاد قطاع صالات الافراح ان يكون من اكثر القطاعات التي واجهت تحدياً بشكل مباشر في المملكة خاصة في ظل استمرار الاغلاق منعا لانتشار فيروس كورونا حيث بات هذا الامر يهدد مستقبل صالات الافراح والعاملين فيها .واليوم وبعد مرور اشهر على قرار اغلاق صالات الافراح اعتاد المواطنون على واقع جديد فرضه فيروس كورونا والمتمثل بعدم اقامة العرس الجماعي في صالة الافراح والاكتفاء بالتهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .وقد طالب اصحاب صالات الافراح بضرورة الاسراع الحكومي بانقاذ هذا اقطاع الذي اصبح يعاني بشكل كبير .