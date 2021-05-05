الأربعاء 05-05-2021
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الأربعاء، 05-05-2021 01:33 م

الأمور مطمئنة

صحة الزرقاء لـ الوكيل : لا إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة

زرقاء
عينات فحص كورونا


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء ، الدكتور خليل الرواحنة، عدم ظهور نتائج عينات مخالطين لمصابين إثنين بفيروس كورونا ، خالطا مصابا هنديا بالسلالة الهندية المتحورة في محافظة الزرقاء قبل أيام .

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ولفت الرواحنة ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الأمور في الزرقاء "مطمئنة" ، وأضاف " لا يوجد إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة حتى ظهر اليوم ".

 

وكشف الرواحنة، أمس الثلاثاء عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا بالسلالة العادية لمخالطي مصاب بالمتحور الهندي في الزرقاء.

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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