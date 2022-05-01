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الأحد، 01-05-2022 05:02 م

صحة المفرق ترفع جاهزية مراكزها الشاملة خلال العيد

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الوكيل الإخباري - أكدت مديرية صحة محافظة المفرق، جاهزية المراكز الصحية الشاملة المناوبة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، حيث أعدت المديرية خطة شاملة لضمان تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمواطنين.

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وقال مدير مديرية صحة المفرق الدكتور هاني عليمات، إن المراكز الصحية الشاملة والبالغة 24 مركزا في ألوية البادية والقصبة رفعت درجة استعداداتها، خاصة أقسام الإسعاف والطوارئ وعلى مدار 24 ساعة لتعمل كما هو معتاد لها، مشيرا الى أن المديرية أعدت أيضا برامج مناوبات للأطباء والكوادر الإدارية والمدراء وغيرها من الكوادر التي تتطلب مصلحة العمل وجودهم على رأس عملهم طيلة أيام العيد.

 

وأضاف أن جميع المراكز الصحية الشاملة ستعمل بجميع طاقاتها الاستيعابية وصولا الى تقديم خدمة مثلى للمراجعين ومتابعة حالات المرضى والتعامل مع الحالات الطارئة بشكل سريع. وبين العليمات أن الكوادر الاشرافية في المديرية نفذت جولات ميدانية للتأكد من جاهزية جميع المراكز الصحية المناوبة وكيفية وطبيعة العمل خلال عطلة العيد للكوادر الصحية والإدارية. 

 




 

 


 

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