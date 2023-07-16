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الأحد، 16-07-2023 04:37 م

صدور إرادات ملكية سامية

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على تعيين محافظين في ملاك وزارة الداخلية.

وتضم القائمة، هاني الشوره، وعلي اللوزي، وزياد القطارنة، وعمر الزيود، ومالك خريسات، وفراس أبو الغنم، وحامد الدهامشة.

كما صدرت إرادة ملكية بتعيين حمد الكرازنة، وحسن العدوان وعايض حامد الشنون، ومحمد العون.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين أحمد العموش مديرًا عامًا لدائرة الأراضي والمساحة.

وتاليا التفاصيل :

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