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الإثنين، 03-07-2023 03:20 م

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

وزارة الداخلية


الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2023/7/4، وكما يلي:

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تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم: 
- رضى حسين علي الغياث
- داوود مدالله غافل الثبيتات 
- فادي أحمد عبد الرحمن الرتيمة
- زيد غازي علي الهباهبه
- ناصر عايش عوض القعيسي
- فايزة محمد فلاح الحجايا
- عبد الله قاسم محمود كريشان 
- بلال عايد مصلح الرفايعة
- صالح محمود محمد الكيلاني 
- عبد الله داود علي الطوره
- فراس سامي علي الخصاونة 

كما شملت التشكيلات أيضا تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من تاريخ 05/07/2023 وهم:
- علي عيسى حسن العمري
- هيفاء محمد عتيق العطون
- عباس محمود حماد الموانيس

 




 

 


 

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