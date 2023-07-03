تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2023/7/4، وكما يلي:
تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم:
- رضى حسين علي الغياث
- داوود مدالله غافل الثبيتات
- فادي أحمد عبد الرحمن الرتيمة
- زيد غازي علي الهباهبه
- ناصر عايش عوض القعيسي
- فايزة محمد فلاح الحجايا
- عبد الله قاسم محمود كريشان
- بلال عايد مصلح الرفايعة
- صالح محمود محمد الكيلاني
- عبد الله داود علي الطوره
- فراس سامي علي الخصاونة
كما شملت التشكيلات أيضا تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من تاريخ 05/07/2023 وهم:
- علي عيسى حسن العمري
- هيفاء محمد عتيق العطون
- عباس محمود حماد الموانيس