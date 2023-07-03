تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2023/7/4، وكما يلي:

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تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم:

- رضى حسين علي الغياث

- داوود مدالله غافل الثبيتات

- فادي أحمد عبد الرحمن الرتيمة

- زيد غازي علي الهباهبه

- ناصر عايش عوض القعيسي

- فايزة محمد فلاح الحجايا

- عبد الله قاسم محمود كريشان

- بلال عايد مصلح الرفايعة

- صالح محمود محمد الكيلاني

- عبد الله داود علي الطوره

- فراس سامي علي الخصاونة



كما شملت التشكيلات أيضا تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من تاريخ 05/07/2023 وهم:

- علي عيسى حسن العمري

- هيفاء محمد عتيق العطون

- عباس محمود حماد الموانيس