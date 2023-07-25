الثلاثاء 25-07-2023
الوكيل الاخباري

وزير الخارجية البريطاني يصل الأردن الخميس

جلسة حوارية في جامعة اليرموك بشأن التشجيع على الاستثمار

تقديم طالبة توجيهي الامتحان بعد ولادتها بـ 5 ساعات .. أكيد يكشف الحقيقة

الزهير: الأردن يطمح للاستفادة من التجربة السنغافورية

طلبة توجيهي: امتحان تاريخ الاردن اليوم سهل ومباشر

المياه : تنفيذ مشروع محطة رفع شفا العامرية بقيمة 1,7 مليون دينار

افتتاح صالة رياضية بحديقة دير غبار

فصل التيار الكهربائي عن 13 موقعا في الكرك غداً - أسماء

الخصاونة يلتقي الرئيس العراقي

بيان من وزير التربية بشأن امتحانات التوجيهي

الثلاثاء، 25-07-2023 10:54 ص

صدور إرادة ملكية سامية - اسماء

ارادة


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (164) لسنة 2023 تاريخ 13/7/2023 والمتضمن ترفيع القضاة المذكورة أسمائهم تالياً إلى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتبارًا من تاريخ 1/8/2023.

قاضي محكمة استئناف عمان محمد جادالله عبد خصاونة.

قاضي المحكمة الادارية الدكتور هشام مفضي سالم المجالي.

قاضي محكمة استئناف عمان حازم نعيم يعقوب الصمادي.

قاضي محكمة استئناف عمان صالح محمود يونس غضيه .

مفتش المحاكم القاضي الدكتور عبدالمحي اسليم سلمان القراله.

أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد مفلح خالد اللوزي.

مفتش المحاكم القاضي الدكتور خالد رضوان احمد السمامعه .

القاضي المعار ايوب سالم فلاح السواعير.

رئيس محكمة عمان الابتدائية القاضي الدكتورة نهاد عبدالكريم خليل الحسبان.

قاضي محكمة استئناف عمان محمد احمد هويشل الطراونه.

قاضي محكمة استئناف عمان طه حامد علي الضمور.

قاضي محكمة استئناف عمان حسين عبدالحافظ ضيف الله الضرابعه.

القاضي المعار ايمن سالم مفلح الجعافره.

قاضي محكمة استئناف اربد انور حسن محمد أبو عيد.

قاضي محكمة استئناف عمان قاسم محمد صالح أبو داوود.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6

وزير الخارجية البريطاني يصل الأردن الخميس

baf66491-86d8-4033-9afb-e85506077963

جلسة حوارية في جامعة اليرموك بشأن التشجيع على الاستثمار

amWRwFu9IEXlcsGrfpuJLFvlxq8MK0N2X6lfe9qv

تقديم طالبة توجيهي الامتحان بعد ولادتها بـ 5 ساعات .. أكيد يكشف الحقيقة

26f335cb-7b0e-45a0-bc81-13fc6ee13431

مهيدات يفتتح ورشة عمل للتعريف بقاموس المصطلحات الطبية

توجيهي نتائج

طلبة توجيهي: امتحان تاريخ الاردن اليوم سهل ومباشر

00009113

المياه : تنفيذ مشروع محطة رفع شفا العامرية بقيمة 1,7 مليون دينار

أخبار متعلقة
إرادة ملكية

صدور إرادات ملكية سامية

7202312145318801140731

توضيح هام من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

dzrtslexqaeus3f68

تنقلات وتعيينات في السلك القضائي - أسماء

64ae487f56711

تطبيق مراقبة إلكترونية على 12 حالة الشهر الماضي

bb43fe758e09e0a90e18b5eff280cdb2

من هو رئيس ديوان المحاسبة الجديد راضي الحمادين ؟

إرادة ملكية

صدور إرادة ملكية سامية