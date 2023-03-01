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الأربعاء، 01-03-2023 04:27 م

صدور الإرادة الملكية بالموافقة على 6 قوانين

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على 6 قوانين بعد نشرها اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية.

والقوانين التي صدرت بها الإرادة الملكية هي، قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية، قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي.

كما صدرت الإرادة الملكية بالمصادقة على قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي.

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الارنية الهاشمية ورومانيا، والمصادقة على قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص.

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