صرف آخر دفعة من تكافل 3 اليوم

الوكيل إخباري - استكمل صندوق المعونة الوطنية، اليوم الخميس، صرف آخر دفعة من برنامج الدعم النقدي المؤقت " تكافل 3" لنحو 70 ألف أسرة منتفعة من البرنامج، بإجمالي 12 مليون دينار، لينتهي الصندوق من تكملة مخصصات الأسر المنتفعة من برامجه لهذا العام.

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وقال مدير عام الصندوق بالوكالة، الدكتور برق الضمور، إن الصندوق استكمل الدفعات النقدية للأسر المنتفعة للعام الحالي، وأبلغ الأسر المنتفعة بتحويل الدعم النقدي لها من خلال رسائل نصية، مشيرا إلى أن الدفعة التي جرى صرفها ستكون المتبقية من الدفعة السادسة والأخيرة من برنامج الدعم المؤقت "تكافل 3".



وأشار إلى أن تكاليف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة نهاية العام الماضي، والمتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعيّة لهذا البرنامج بلغت 150 مليون دينار وبعدد إجمالي للأسر المستفيدة، يقدر بنحو 160 ألف أسرة استفادت من الدعم في العام الحالي.

