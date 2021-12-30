الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

تسجيل 8 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون في المملكة

القبض على شخصين بحوزتهما شيكات مزورة بقيمة 55 مليون دينار

مطالب بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر - تفاصيل

صرف آخر دفعة من تكافل 3 اليوم

التربية: امتحان التربية الإسلامية سار كما هو مخطط له

الأردنيّون يترقبون تسعيرة المحروقات خلال اول اشهر 2022

جمعية الفنادق : إلغاء أكثر من 80 % من الحجوزات السياحية

الداخلية توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتا

الحاج توفيق: الأردن يعيش الآن في أزمة اقتصادية

25 %؜ نسبة ارتفاع الإقبال على الألبسة مع نهاية العام

الخميس، 30-12-2021 02:14 م

صرف آخر دفعة من تكافل 3 اليوم

فلوس 2


الوكيل إخباري - استكمل صندوق المعونة الوطنية، اليوم الخميس، صرف آخر دفعة من برنامج الدعم النقدي المؤقت " تكافل 3" لنحو 70 ألف أسرة منتفعة من البرنامج، بإجمالي 12 مليون دينار، لينتهي الصندوق من تكملة مخصصات الأسر المنتفعة من برامجه لهذا العام.

اضافة اعلان


وقال مدير عام الصندوق بالوكالة، الدكتور برق الضمور، إن الصندوق استكمل الدفعات النقدية للأسر المنتفعة للعام الحالي، وأبلغ الأسر المنتفعة بتحويل الدعم النقدي لها من خلال رسائل نصية، مشيرا إلى أن الدفعة التي جرى صرفها ستكون المتبقية من الدفعة السادسة والأخيرة من برنامج الدعم المؤقت "تكافل 3".


وأشار إلى أن تكاليف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة نهاية العام الماضي، والمتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعيّة لهذا البرنامج بلغت 150 مليون دينار وبعدد إجمالي للأسر المستفيدة، يقدر بنحو 160 ألف أسرة استفادت من الدعم في العام الحالي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1599 - Copy

تسجيل 8 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون في المملكة

a4e08612-49a9-4054-8bd5-dc209994ff66

إعلام اليرموك تفوز بعدة جوائز في مجال الفنون الإعلامية

M63A0378

الهواري يدعو المواطنين لأخذ الجرعة الثالثة من اللقاحات

القبض على شخص - (تعبيرية)

القبض على شخصين بحوزتهما شيكات مزورة بقيمة 55 مليون دينار

12202130142426728494871

مطالب بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر - تفاصيل

امتحانات

التربية: امتحان التربية الإسلامية سار كما هو مخطط له

أخبار متعلقة
الكرك

صلح عشائري ينهي معاناة 40 عائلة في الكرك

صندوق المعونة الوطنية

المعونة الوطنية يكشف للوكيل الاخباري عن صرف الدفعة الأخيرة لتكافل 1 و 3