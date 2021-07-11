الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 01:23 م

صرف المعونات الشهرية و تكافل 3 قبل عطلة العيد

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - أعلن وزير التنمية الاجتماعية ، رئيس مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية أيمن المفلح أنه وبتوجيه من رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة سيتم صرف المعونات المالية الشهرية للأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة والبالغ عددها 105 آلاف اسرة.

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وأوضح المفلح ، في تصريح وصل " الوكيل الإخباري " ، أن سيتم صرف الدعم كذلك للاسر المستفيدة من القائمة الاضافية لبرنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) والبالغ عددها 60 الف اسرة، بمبلغ إجمالي ١٨ مليون دينار اردني وذلك قبل عطلة عيد الاضحى المبارك .


وأكد أن صندوق المعونة الوطنية ، سيقوم بارسال رسائل نصية الى الاسر المستفيدة لابلاغهم بموعد الاستلام.

 




 

 


 

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