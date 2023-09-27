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الأربعاء، 27-09-2023 10:29 م

صرف تعويض لعائلة عامل وافد توفي قبل 12 عاماً في الزرقاء

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الوكيل الاخباري- أنصفت بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء عائلة عامل وافد توفاه الله بحادث سير إثناء عمله قبل 12 عاماً حيث قرر المجلس البلدي برئاسة رئيس البلدية شادي الزيناتي اليوم الأربعاء الموافقة على صرف تعويض لعائلة العامل الوافد عبد الحميد علي ضرغام الذي كان قد انتقل الى رحمة الله تعالى بتاريخ 18/2/2011 جراء حادث سير وهو على رأس عمله، ولم يتم صرف مستحقات عائلته رغم مطالبتهم بذلك لعدة أعوام ودون جدوى.

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وبين الزيناتي أن عائلة العامل المتوفي راجعت البلدية وعرضت مظلمتها ومطالبتها للمجالس البلدية السابقة بصرف التعويضات لأكثر من عشر سنوات دون أن تجد أي تعاون أو إنصاف لافتا إلى أن المجلس البلدي الحالي اتخذ قرارا بصرف مستحقاتها حسب نص المادة رقم (90/أ) من قانون العمل والعمال، وحسب تقرير الدائرة القانونية للبلدية، داعيا الله أن يرحم العامل ومؤكدا ان البلدية ستكون دائما مع موظفيها في كافة الظروف.

 




 

 


 

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