برنامج تعاون بين "بترا" وجامعة الزرقاء

الوكيل الاخباري - وقعت شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار ووكالة الأنباء الأردنية، اليوم الاثنين، برنامج تعاون لتعزيز المهارات الفنية والمهنية والرقمية لدى طلبة وخريجي كلية الإعلام بجامعة الزرقاء، لزيادة فرصهم في إيجاد وظائف في سوق العمل المحلية والإقليمية.



وقع البرنامج عن الوكالة مديرها العام الزميلة فيروز مبيضين، وعن الشركة رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمود أبو شعيرة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، وعميد كلية الإعلام الدكتور أمجد صفوري، وعدد من مدراء المديريات في الوكالة.

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