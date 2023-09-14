تحويلات مرورية على طريق عمّان الزرقاء - أسماء المناطق

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال، عن تحويل حركة السير بشكل مؤقت على جزء من طريق الزرقاء – عمان لغايات صيانة ودهان جسر الكلية العسكرية القائم ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء (الحزمة الرابعة).



وبينت أنه سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تحويل السير للقادمين من الزرقاء باتجاه عمان فقط وتحويلهم يميناً قبل حديقة الكلية العسكرية باتجاه إشارة الورود ثم يساراً مروراً بمنطقة الحرفيين باتجاه عمان، وذلك اعتباراً من الساعة (12:00) منتصف ليل (الخميس/ الجمعة) الموافق 15/09/2023 ولغاية الساعة (05:00) من صباح يوم الأحد الموافق 17/9/2023.



وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة باللوحات الإرشادية وكافة عناصر السلامة العامة ، داعية المواطنين سالكي الطريق الى التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية والالتزام بأسس القيادة الآمنة وتعليمات مرتبات شرطة السير والكوادر العاملة في الميدان.

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