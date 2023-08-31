الخميس 31-08-2023
الوكيل الاخباري

صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في أيلول

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الخميس، 31-08-2023 04:22 م

صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في أيلول

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات ان صرف الدفعة الأولى من الربع الثالث للعام 2023 من دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام سيبدأ اعتبارا من صباح الاحد الموافق للسابع عشر من شهر أيلول المقبل.

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وقال الوريكات ان صرف هذه الدفعة يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، والتي سيتم صرفها من خلال مكاتب الهيئة المتواجدة في جميع محافظات المملكة.


وأكد الوريكات استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن الربع الثالث لهذا العام، مشيرا الى أن بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن والذي سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من صرف بدل الدعم عن شهر حزيران في منتصف شهر أيلول المقبل.

وأشار الى انه تم تسليم الكشوفات كاملة الى محطات الوقود المعتمدة لشحن البطاقات المصروفة للمشغلين بالمبالغ المستحقة لهم.


وقال، ان صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للتخفيف على مستخدمي وسائط النقل العام من المواطنين تلافيا لعدم رفع الأجور وتحميل هذه التكاليف للمشغلين.

 




 

 


 

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