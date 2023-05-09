صرف رواتب معلمي الإضافي (الأردنيين) الأسبوع القادم

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف رئيس قسم الحسابات في وزارة التربية والتعليم عطا الحمران أنه سيتم صرف رواتب المعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي (الأردنيين) عن شهر نيسان الماضي خلال الأسبوع القادم.وقال الحمران لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ستعلن عبر صفحاتها الرسمية فور تحويل الرواتب إلى البنوك في حينه ودعوة المعلمين إلى استلام مستحقاتهم المالية.يشار إلى أن الوزارة تعمل على صرف الرواتب في موعدها المعتاد، وقامت بصرفها في الشهر الماضي قبل موعدها المحدد وذلك لاتاحة المجال أمام المعلمين لشراء مستلزماتهم قبل عيد الفطر.