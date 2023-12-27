صرف مكافآت مالية لموظفي دائرة ضريبة الدخل مرتين لذات العمل

الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه لدى تدقيق قيود وسجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعامي 2020/2021 تبين صرف مكافآت مالية إضافية لبعض موظفي الدائرة بالرغم من صرف مكافأة شهرية لهم تصل إلى 500 دينار عن ذات العمل خلافاً لأحكام المادة (5هـ) من تعليمات منح المكافآت والحوافز الموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017.



وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم صرف مكافأة ربعية لموظفي مديرية مكافحة التهرب الضريبي من صندوق موظفي الدائرة دون وجود أسس واضحة للصرف ومعززات كافية إضافة إلى صرف مكافأة شهرية لهم من مخصصات الدائرة .



وأشار إلى أنه لا يتم اقتطاع ضريبة دخل عن قيمة البدلات والمكافآت التي تصرف للموظفين خلافاً لأحكام المادة (3) من التعليمات التنفيذية تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 2019.

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