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لمكافحة الجراد الصحراوي .. صرف 200 ألف دينار مكافآت في وزارة الزراعة

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الأربعاء، 27-12-2023 07:21 ص

لمكافحة الجراد الصحراوي .. صرف 200 ألف دينار مكافآت في وزارة الزراعة

ممم


الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه لدى تدقيق حساب النفقات في وزارة الزراعة لعامي (2019 2020) تبين أنه تم صرف مبلغ 20,000 دينار كمكافآت لموظفي الوزارة خلال عام 2019 من حساب المشاريع لجهودهم بمكافحة الجراد الصحراوي.

وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم صرف مكافآت لهم عن نفس العمل بمبلغ 200,000 دينار من المخصصات المرصودة لصندوق المخاطر الزراعية ضمن موازنة الوزارة لعام 2019 بالإضافة إلى صرف مكافآت الموظفين لا علاقة لهم في أعمال مكافحة الجراد خلافاً لأحكام المادة (4) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لسنة 2017 الصادرة بموجب أحكام المادة (30/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 .

وأشار إلى صرف مبلغ 9,600 دينار كمكافآت للموظفين لقاء إنجاز المعاملات المالية لعام 2020 عن مهام تدخل في صلب وطبيعة عملهم ووصفهم الوظيفي خلافا لأحكام المواد (4هـ ، (12) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.

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